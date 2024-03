Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Liefertransporter fährt alleinbeteiligt gegen Straßenbaum

PR Malchin (ots)

Am 26.03.2024 gegen 16:00 Uhr erhielt ein Funkstreifenwagen des Polizeireviers Malchin den Auftrag, sich auf die L27 zwischen Altentreptow und Groß Teetzleben zu begeben, da dort nach Angaben einer Hinweisgeberin ein Liefertransporter nach links von der Fahrbahn abgekommen sei. Dieser prallte zuerst gegen einen Straßenbaum und stieß anschließend wieder auf die Fahrbahn zurück. In der Folge kam das Fahrzeug in Fahrtrichtung Neubrandenburg, aus Altentreptow kommend zum Stillstand. Nach Zeugenaussagen fuhr der Transporter bereits vor dem Unfallgeschehen in Schlangenlinien. Noch bevor die Zeugin den Notruf 110 betätigen konnte, um den Sachverhalt mitzuteilen, kam es bereits zum Unfall.Während der Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Rettungswagen angefordert, um die medizinische Versorgung des Fahrzeugführers zu gewährleisten. Die Besatzung des Rettungswagens stellte keine Verletzungen des Verursachers fest, machte jedoch darauf aufmerksam, dass der Fahrzeugführer einen leicht verwirrten Eindruck mache. Ein anschließender Urinvortest reagierte positiv auf verschiedene Betäubungsmittel. Ein Atemalkoholtest verlief jedoch negativ. Der 22-jährige Fahrer ist polnischer Staatsbürger und machte keinerlei Angaben zum Unfallhergang. Eine Blutprobenentnahme und weitere verfahrenssichernde Maßnahmen erfolgten im Polizeirevier Malchin. Die weiteren Ermittlungen hat die Kriminalpolizei übernommen. Am Transporter sowie dem Straßenbaum, mit welchem dieser kollidierte entstanden Sachschäden in einer Gesamtsumme von etwa 10.000 EUR. Personen wurden nicht verletzt.Während der Maßnahmen am Unfallort war eine Vollsperrung der L 27 notwendig. Gegen 18:30 Uhr waren die Maßnahmen beendet und die Sperrung aufgehoben.

Im Auftrag

Jürgen Kolletzki

Polizeiführer vom Dienst, Einsatzleitstelle, Polizeipräsidium Neubrandenburg

Original-Content von: Polizeipräsidium Neubrandenburg, übermittelt durch news aktuell