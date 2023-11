Polizei Korbach

POL-KB: Frankenberg - Einbrecher im Gewerbeobjekt, hoher Sachschaden

Korbach (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag brachen bisher unbekannte Täter in ein Gewerbeobjekt in der Frankenberger Ruhrstraße ein.

Die Täter gelangten durch eine gewaltsam geöffnete Tür in das Gewerbeobjekt am Stadtrand von Frankenberg. Im Gebäude hebelten sie weitere Türen auf und drangen so in mehrere Geschäfte ein. Die Räumlichkeiten wurden offensichtlich gezielt nach Bargeld durchsucht. Nach ersten Erkenntnisse der aufnehmenden Polizeibeamten entwendeten die Täter Bargeld im oberen dreistelligen Bereich und richteten einen Sachschaden in Höhe von etwa 5.000 Euro an.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

Original-Content von: Polizei Korbach, übermittelt durch news aktuell