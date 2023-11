Polizei Korbach

POL-KB: Bad Arolsen-Wetterburg - Alarmanlage schlägt Täter in die Flucht, Polizei sucht Zeugen

Korbach (ots)

Eine ausgelöste Alarmanlage hat einen Täter bei einem Einbruch in eine Gastwirtschaft am Twistesee in der Nacht zum heutigen Mittwoch in die Flucht geschlagen. Der Täter hinterließ erheblichen Sachschaden, machte aber keine Beute.

Der unbekannte Täter schlug eine Scheibe ein und konnte so in das Gebäude der Gastwirtschaft am Twistesee einsteigen. Dabei löste der Täter die Alarmanlage aus und flüchtete daraufhin ohne Beute. Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 3.500 Euro.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Arolsen, Tel. 05691-97990.

Dirk Richter

Kriminalhauptkommissar

