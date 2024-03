Polizeipräsidium Neubrandenburg

POL-NB: Fahrzeug der Feuerwehr verursacht zwei Verkehrsunfälle

Pasewalk (ots)

Am 25.03.2024 gegen 16:35 Uhr kam es auf der L283 kurz vor der Ortschaft Löcknitz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrzeug der Feuerwehr und einem Transporter. Der 58-jährige Fahrzeugführer des Feuerwehrfahrzeuges befuhr den Verbindungsweg von Ramin kommend in Richtung L283. An der Einmündung zur L 283 bog er nach rechts auf die L 283 ab. Hier kam ihm der 38-jährige Fahrzeugführer eines Transporters Ford Transit aus Richtung Löcknitz kommend entgegen. Auf Grund zu geringen Sicherheitsabstandes kam es zu seitlichen Berührung der beiden Fahrzeugen. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 2.000,-EUR. Der Fahrer der Feuerwehr setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Zirka 500 Meter weiter stieß der Fahrer der Feuerwehr mit zwei weiteren entgegenkommenden PKW zusammen. Dabei handelt es sich um einen PKW BMW eines 34-jährigen Fahrzeugführers und einen PKW Peugeot eines 43-jährigen Fahrzeugführers. Hierdurch kam die Feuerwehr nach links von der Fahrbahn ab und stieß dort frontal gegen einen Straßenbaum. Bei diesem Unfall kam es zu einem Sachschaden von 46.000,-EUR. Der Fahrer der Feuerwehr , sowie der Fahrer des BMW und seine 2-jährige Tochter (Mitfahrerin) wurden vorsorglich durch Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Die L 283 musste während der Unfallaufnahme für mehrere Stunden voll gesperrt werden. Aus welchen Gründen der Fahrzeugführer der Feuerwehr in kurzer Zeit zwei Unfälle verursacht hat ist zurzeit unklar und Gegenstand der Ermittlung. Gegen den Fahrer wurde eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und fahrlässiger Körperverletzung aufgenommen.

