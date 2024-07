Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Zeugen nach Unfall gesucht

Nachdem sich die Außenspiegel zweier Fahrzeuge am Dienstagabend bei Krautheim berührten, einer der Autofahrer aber nicht anhielt, sucht die Polizei nach Zeugen. Eine 45-Jährige fuhr gegen 22.30 Uhr in ihrem BMW auf der Landesstraße 1025 von Klepsau in Richtung Krautheim. Auf Höhe der Abzweigung in Richtung Assamstadt kam ihr ein unbekanntes Auto entgegen, dass recht mittig fuhr und am Außenspiegel des BMWs hängenblieb. Anstatt anzuhalten und sich um die Folgen des Zusammenstoßes zu kümmern, fuhr der unbekannte Fahrzeuglenker einfach davon. Am BMW entstanden Schäden in Höhe von fast 1.000 Euro. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, oder Angaben zum unbekannten Fahrzeug machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Dörzbach: Seat auf Tankstellengelände zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Sonntag oder Montag einen in Dörzbach geparkten Seat. Zwischen 6 Uhr am Sonntagmorgen und 13 Uhr am Montagmittag stand der Wagen auf dem Gelände einer Tankstelle in der Mergentheimer Straße. In diesem Zeitraum machte sich der Täter mit einem unbekannten Gegenstand an dem Fahrzeug zu schaffen und verursachte durch die entstandenen Kratzer einen Schaden in Höhe von rund 500 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Krautheim unter der Telefonnummer 06294 234 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell