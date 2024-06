LPI-GTH: Blutentnahme angeordnet

Nessetal (Landkreis Gotha) (ots) - In den späten Stunden des gestrigen Tages führte die Polizei Verkehrskontrollen in Brüheim durch. Hierbei kontrollierten die Beamten einen 43-jährigen Fahrradfahrer. Ein bei dem Mann durchgeführter Atemalkoholtest zeigte einen Wert von rund 2,0 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 43-Jährigen wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

