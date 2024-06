Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung- Zeugensuche

Eisenach (ots)

Gestern, in der Zeit zwischen 07.05 Uhr und 16.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zu einem Audi, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Robert-Bosch-Allee geparkt war. Dort zerkratzten der oder die Täter das Fahrzeug und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: 0149358/2024) entgegen. (jd)

