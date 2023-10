POL-PDKO: Radfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

PI Simmern (ots) - Am frühen Morgen des 08.10.2023 ergehen bei der Polizei in Simmern mehrere Notrufe über einen aktuellen Einbruchsversuch in den Verkaufsraum eines Optikergeschäftes am Marktplatz in Kastellaun. Hierbei versuche eine männliche Person mit einem großen Stein das Schaufenster einzuschlagen. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen ...

mehr