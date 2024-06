LPI-GTH: Ohne Fahrerlaubnis

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte begaben sich auf das Gelände eines Friedhofes in der Mosbacher Straße. Anschließend drangen der oder die Täter gewaltsam in einen zu einer Trauerhalle befindlichen Werkzeugraum ein und entwendeten einen Rasentraktor der Marke "John Deere". Das Beutegut hat einen Wert von circa 6.000 Euro. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen dem 05. Juni, 07.00 Uhr und heute Morgen, 07.40 Uhr. Hinweise zum ...

mehr