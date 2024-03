POL-COE: Olfen, Kökelsumer Straße/LKW kommt von der Fahrbahn ab - weiteren LKW gesucht

Coesfeld (ots) - Gleich in zwei Fällen sind Unbekannte am Wochenende in Wohnhäuser im Nottulner Ortsteil Appelhülsen eingebrochen. Im Zeitraum von Samstag (23.03.) 13 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster in der 1. Etage eines Wohnhauses in der Brulandstraße auf. Das Fenster befindet sich über einer Garage. Auf die Garage gelangten sie mit ...

