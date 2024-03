Polizei Coesfeld

POL-COE: Nottuln, Appelhülsen/Einbrecher am Wochenende aktiv - Zeugen gesucht

Coesfeld (ots)

Gleich in zwei Fällen sind Unbekannte am Wochenende in Wohnhäuser im Nottulner Ortsteil Appelhülsen eingebrochen.

Im Zeitraum von Samstag (23.03.) 13 Uhr bis Sonntag 14.30 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster in der 1. Etage eines Wohnhauses in der Brulandstraße auf. Das Fenster befindet sich über einer Garage. Auf die Garage gelangten sie mit einer Leiter, die sie vor Ort aufgefunden haben. Das Haus ist zur Zeit unbewohnt und sie blieben vermutlich ohne Diebesgut.

In den Abendstunden des Samstag hebelten Unbekannte an einem Wohnhaus in der Ostlandstraße ebenfalls ein Fenster auf, um ins Innere zu gelangen. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume nach Wertgegenständen. Sie verließen das Innere durch die Kellertür, die sie von Innen öffneten. Zum Diebesgut konnten im Rahmen der Anzeigenaufnahme keine Angaben gemacht werden. Die Tatzeit liegt hier zwischen 17.00 und 00.05 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Dülmen zu melden, Tel. 02594/7930.

Original-Content von: Polizei Coesfeld, übermittelt durch news aktuell