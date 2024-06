LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots) - Gestern, in der Zeit zwischen 07.05 Uhr und 16.00 Uhr begaben sich ein oder mehrere bislang unbekannte Personen zu einem Audi, welcher auf einem Firmenparkplatz in der Robert-Bosch-Allee geparkt war. Dort zerkratzten der oder die Täter das Fahrzeug und verursachten einen Schaden in Höhe von rund 1.500 Euro. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer: ...

