POL Schwaben Nord: Diebstahl aus Auto - Geldbörse entwendet

Augsburg (ots) - Bundesstraße B300 / Aichach - Am gestrigen Sonntag (26.05.2024) fuhr eine 31-jährige Autofahrerin gegen den Lkw eines 57-Jährigen. Die 31-Jährige verstarb in Folge des Zusammenstoßes. Gegen 23.50 Uhr war die 31-Jährige auf der B300 in Richtung Kühbach unterwegs. Hierbei kollidierte sie frontal mit dem entgegenkommenden Lkw. Die 31-Jährige verstarb noch an der Unfallstelle. Der 57-jährige ...

mehr