Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Bei Verkehrsunfall verletzt

Augsburg (ots)

Lechhausen - Am Samstag (25.05.2024), gegen 14:00 Uhr, kam es auf der Mühlhauser Straße Ecke Bgm.-Wegele-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 43-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 68-Jähriger war mit seinem Pkw auf der Mühlhauser Straße in Fahrtrichtung Norden unterwegs, als er an der Lichtzeichenanlage das für ihn geltende Rotlicht übersah und in die Kreuzung einfuhr. Eine 43-jährige Pkw-Fahrerin, die die Mühlhauserstraße querte, wurde dabei von seinem Auto erfasst. Das Fahrzeug des 68-Jährigen wurde mehrere Meter weit geschleudert und blieb schließlich mit der Front entgegen der ursprünglichen Fahrtrichtung liegen. Beide Fahrzeuge wurden durch den Unfall massiv beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Die 43-Jährige wurde leicht verletzt, da in ihrem Fahrzeug beide vorderen Airbags bei dem Aufprall auslösten. Mehrere Zeugen konnten den Unfallhergang bestätigen. Der 68-jährige Unfallverursacher gab an, dass er das Rotlicht der Lichtzeichenanlage aufgrund der Sonne nicht erkannt habe.

