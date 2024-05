Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Verkehrsunfall verursacht - Alkohol im Blut

Lechhausen - Am Samstag (25.05.2024), gegen 01:00 Uhr, befand sich ein 29-Jähriger Pkw-Fahrer auf der Mühlhauser Straße in stadtauswärtiger Richtung. An der Kreuzung Bgm.-Wegele-Straße musste er an der dortigen Lichtzeichenanlage anhalten. Als er dort mit seinem Pkw stand, fuhr ein 22-Jähriger mit seinem Pkw auf das Fahrzeug des 29-Jährigen auf. Beim Eintreffen der Polizeistreife gab der 22-Jährige an, er habe den Pkw an der Ampel nicht wahrgenommen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab bei dem 22-Jährigen einen Wert von 0,8 Promille. Der Unfallverursacher rief während der polizeilichen Unfallaufnahme einen Freund an und bat diesen um Unterstützung. Als dieser am Unfallort eintraf konnte bei diesem ebenfalls Alkoholgeruch festgestellt werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem 26-Jährigen einen Wert von knapp 0,7 Promille. Die beiden Männer wurden auf die Polizeidienststelle gebracht und bei dem 22-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Sein Freund musste sich einem weiteren Alkoholtest unterziehen und nach der weiteren Sachbearbeitung wurden die Beiden wieder entlassen. Den 22-Jährigen erwartet nun eine Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohols, seinen 26-Jährigen Freund eine Ordnungswidrigkeitenanzeige nach dem Straßenverkehrsgesetz. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand, die beiden Fahrzeuge jedoch waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

