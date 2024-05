Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Brand eines Kellerabteils

Augsburg (ots)

Hochzoll - Am heutigen Sonntagmorgen (26.05.2024), wurde gegen 06:00 Uhr ein Brand in einem Keller in der Mittenwalder Straße gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei und Feuerwehr konnte ein brennendes Kellerabteil festgestellt werden. Die Wohnungen des Mehrfamilienhauses wurden überprüft und Bewohner zum Teil evakuiert. Drei Personen wurden durch eine Rauchgasintoxikation leicht verletzt und zur Untersuchung in das Universitätsklinikum Augsburg gebracht. Der Brand wurde durch die Feuerwehr gelöscht. Über die Brandursache und die Schadenshöhe liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei laufen aktuell. Weitere Informationen sind vor dem morgigen Montag nicht zu erwarten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell