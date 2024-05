Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Auseinandersetzung im Lebensmittelgeschäft

Augsburg (ots)

Inningen - Am gestrigen Donnerstag (23.05.2024) kam es zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen in einem Lebensmittelgeschäft in der Bobinger Straße.

In dem Lebensmittelgeschäft beobachtete eine 67-jährige Frau gegen 14.00 Uhr, wie ein Kind Gegenstände aus einem Regal räumte und auf den Boden warf. Daraufhin sprach die Frau den Vater des Kindes auf das Verhalten an. Im weiteren Verlauf holte er die Mutter des Kindes hinzu. Diese zog die 67-jährige Frau an den Haaren und zog ihr anschließend ein Bein weg, wodurch sie zu Boden fiel. Hierbei erlitt sie eine Schwellung am Kopf. Die unbekannte Mutter flüchtete anschließend mit zwei männlichen Personen und dem Kind in einem roten Fahrzeug.

Die unbekannte Frau wird durch Zeugen wie folgt beschrieben:

- südländische Erscheinung, lange dunkelblonde Haare (möglicherweise eine Perücke), graues längeres Oberteil (vermutlich ein Kleid)

Die Polizei ermittelt nun wegen Körperverletzung. Zeugen, die Hinweise zu der Tat geben oder die Täterin beschreiben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Augsburg Süd unter der Telefonnummer 0821/323-2710 zu melden.

