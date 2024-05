POL Schwaben Nord: Leichtkraftrad beschädigt

Augsburg (ots) - Lechhausen - Im Zeitraum von Mittwoch (22.05.2024) bis Donnerstag (23.05.2024) fuhr ein bislang unbekannter Täter gegen einen weißen Ford Transit in der Waibelstraße und entfernte sich offenbar, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Gegen 18.00 Uhr stellte ein 26-Jähriger seinen Ford am rechten Fahrbahnrand ab. Als er am nächsten Tag gegen 10.00 Uhr zu seinem Auto zurückkehrte, bemerkte ...

