Polizei Münster

POL-MS: Nach Trecker-Demos in Münster - Polizei zieht positive Bilanz

Münster (ots)

Mehrere hundert Trecker haben sich am Montag (8.1.) im Rahmen von mehreren Konvois und einer Sternenfahrt friedlich in Münster versammelt. Die Polizei zieht eine positive Bilanz des Einsatzes.

Insgesamt waren 864 Teilnehmerinnern und Teilnehmer mit 460 Treckern, 155 Autos, 48 Lkw und einem Bagger in Münsters Innenstadt und auf den Einfallstraßen rund um die Stadt unterwegs. "Die Versammlungen verliefen wie geplant und weitgehend ohne Probleme, nur vereinzelt mussten wir Maßnahmen treffen. Die Münsteranerinnen und Münsteraner haben heute im Straßenverkehr Geduld bewiesen. Die Verkehrsbehinderungen haben wir durch unser Einsatzkonzept so weit wie möglich minimiert", betonte Einsatzleiter Volker Wittenbreder. Die Polizei war am Montag verstärkt im Einsatz und führte an den Aufzügen begleitende sowie verkehrsregelnde Maßnahmen durch.

Beamte erstatteten außerhalb der Versammlungen Strafanzeigen wegen des Ver-dachts der Nötigung im Straßenverkehr. Mehrere Lkw hatten am Morgen den Verkehr auf der Fahrbahn der Autobahn 1 blockiert, indem sie ihre Geschwindigkeit bis auf 15 km/h reduzierten.

