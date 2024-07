Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.07.2024 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Igersheim: Veränderungen an der Auspuffanlage und Drogenkonsum

Mit mehreren Anzeigen muss eine 24-Jährige rechnen, nachdem sie am Mittwochnachmittag in Igersheim durch die Verkehrspolizei Tauberbischofsheim kontrolliert wurde. Die Frau wurde gegen 13 Uhr in der Bad Mergentheimer Straße angehalten, da die Abgasanlage ihres VWs nicht im Originalzustand war. Eine Geräuschpegelmessung ergab 100 Dezibel anstatt den erlaubten 81 Dezibel. Nachdem die technischen Veränderungen an der Auspuffanlage beim TÜV Bad Mergentheim bestätigt wurden, wurde ihr die Weiterfahrt mit dem Fahrzeug untersagt. Zudem zeigten sich Verdachtsmomente einer Betäubungsmittelbeeinflussung der jungen Frau. Nachdem die 24-Jährige bereits vor wenigen Tagen wegen des Fahrens unter Betäubungsmitteleinfluss angezeigt wurde, zeigte der durchgeführte Urintest auch diesmal wieder ein positives Ergebnis auf THC an. Daher wurde sie zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Sie muss nun mit Anzeigen und Konsequenzen für ihre Fahrerlaubnis rechnen.

