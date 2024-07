Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 10.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Künzelsau: Bekifft, besoffen, keinen Führerschein

Unter Alkohol- und Drogeneinfluss wurde am Dienstagabend in Künzelsau ein 36-Jähriger am Steuer eines Autos erwischt. Der Mann wurde mit seinem Opel in der Konsul-Uebele-Straße gegen 23 Uhr einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Beamten nicht nur fest, dass der Mann nicht in Besitz einer Fahrerlaubnis ist, sondern auch, dass er nach Alkohol roch. Ein Atemtest ergab einen Wert von fast einem Promille. Da der 36-Jährige außerdem angab kurz zuvor einen Joint geraucht zu haben, wurde auch ein Drogentest mit ihm durchgeführt. Der Opelfahrer musste den Fahrzeugschlüssel und eine Blutprobe abgeben. Auf ihn kommen nun mehrere Anzeigen zu.

Neuenstein: Beim Abbiegen nicht aufgepasst

Vermutlich weil ein 34-Jähriger am Dienstagmorgen nicht genug auf entgegenkommende Fahrzeuge achtete, kam es bei Neuenstein zu einem Verkehrsunfall. Der Mann wollte gegen 7 Uhr mit seinem Mazda von der L1051 nach links auf die Autobahn 6 in Richtung Mannheim abbiegen, übersah dabei aber wohl den auf der Landesstraße entgegenkommenden Fiat eines ebenfalls 34-Jährigen. Es kam zum Frontalzusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Beide Autofahrer wurden bei dem Zusammenstoß leicht verletzt und von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Schäden daran belaufen sich ersten Schätzungen nach auf fast 30.000 Euro.

