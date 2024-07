Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 09.07.2024 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Gestohlener Pkw gefunden

In Künzelsau wurde am Montag ein zuvor im Ausland gestohlener Pkw gefunden. Der Besitzer des Fiats hatte sich beim Polizeirevier Künzelsau gemeldet und berichtet, dass er den ihm entwendeten Ducato an einer Adresse in Künzelsau geortet habe. Polizeibeamte konnten das Fahrzeug schließlich in einer Werkstatt entdecken. Der Besitzer der Werkstatt gab an, den Wagen am selben Tag gekauft zu haben. Auf ihn kommt nun eine Anzeige wegen Hehlerei zu. Die Ermittlungen zum Fahrzeugdieb dauern an.

A6/ Waldenburg: Hoher Schaden nach Sekundenschlaf

Vermutlich weil der Fahrer eines Wohnmobils am Montagnachmittag auf der A6 bei Waldenburg kurz einnickte, kam es zu einem Unfall, dessen Schäden sich ersten Schätzungen nach auf über 30.000 Euro belaufen. Der 68-Jährige fuhr gegen 16 Uhr auf der Autobahn in Richtung Nürnberg, als er wohl infolge eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn abkam und in den Grünstreifen geriet. Hier kollidierte das Wohnmobil mit einer Hinweistafel und wurde dabei so stark beschädigt, dass es abgeschleppt werden musste. Rettungskräfte untersuchten den 68-Jährigen, konnten aber glücklicherweise keine Verletzungen feststellen.

Ingelfingen: Unverletzt nach Überschlag

Obwohl sich das Fahrzeug einer 26-Jährigen am Montagmorgen bei Ingelfingen überschlug, blieb die Frau wie durch ein Wunder unverletzt. Die Autofahrerin war gegen 5.30 Uhr mit ihrem Ford auf der Bundesstraße 19 von Künzelsau in Richtung Stachenhausen unterwegs, als sie aus unbekannten Gründen die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug begann sich zu überschlagen und blieb schließlich rund 50 Meter weiter auf der Seite liegen. Der Ford musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Schadens kann derzeit noch nicht beziffert werden.

