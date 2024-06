Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Heusweiler-Eiweiler (ots)

Am späten Abend des 22.06.2024 wurde eine weitere Trunkenheitsfahrt, in Heusweiler-Eiweiler mitgeteilt. Demnach sei ein Mann durch seine Fahrweise aufgefallen. Nachdem der Fahrer den Pkw abstellte habe der Zeuge ihn angesprochen und deutlich Alkohol bei diesem gerochen. Außerdem habe der Mann nicht mehr sicher gehen können. Durch ein Kommando der Polizei konnten der Fahrer und das Fahrzeug später vor der Wohnanschrift in Eiweiler festgestellt werden. Der Verdacht, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol sein Fahrzeug geführt hatte, erhärtete sich bei der Kontrolle. Hiernach wurde eine Blutprobe von einem Arzt entnommen und gegen den 49-Jährigen aus Eiweiler ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

