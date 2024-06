Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Champagnerflaschen in einem Einkaufsmarkt

Riegelsberg (ots)

Am Samstag, 22.06.2024, wurde durch einen Verantwortlichen eines Einkaufsmarktes in Riegelsberg ein Ladendiebstahl mitgeteilt. Demnach habe der Täter mehrere Champagnerflaschen unter seiner Regenjacke versteckt und wollte das Geschäft verlassen. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass der Beschuldigte in einer Vielzahl von gleichgelagerten Fällen bundesweit aufgetreten ist. Aufgrund der Vielzahl der Taten lag ein Haftbefehl für den Mann vor. Der 56-jährige, rumänische Beschuldigte wurde zur Polizeidienststelle in Völklingen verbracht und am 23.06.2024 dem Gericht vorgeführt. Der zuständige Richter bestätigte den Haftbefehl und der Mann wurde im Anschluss einer Justizvollzugsanstalt zugeführt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell