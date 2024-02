POL-MG: Phishing-Angriff führt zu finanziellem Verlust: Polizei warnt vor telefonischem Datenmissbrauch

Mönchengladbach (ots) - Zwischen Samstag, 24. Februar, 21.25 Uhr und Sonntag, 25. Februar, 10.36 Uhr haben sich bislang Unbekannte Zutritt zu einem umfriedeten Firmengelände an der Duvenstraße verschafft. Über den Haupteingang gelangten die Unbekannten gewaltsam in die Büroräumlichkeiten und entwendeten unter anderem eine Aktentasche, Bargeld sowie einen Tresor, in dem sich unter anderem Schmuckstücke befanden. Ihre Beute verstauten die Einbrecher in einem auf dem ...

