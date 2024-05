Feuerwehr Herdecke

FW-EN: 88- jährigen Patienten aus Garten gerettet

Herdecke (ots)

Gegen 13 Uhr wurden die Kräfte dann zu einer Tragehilfe in die Berliner Straße gerufen. Hier war ein 88- jähriger bei Gartenarbeiten an einer Hanglage abgestürzt und verletzte sich dabei. Der Rettungsdienst versorgte den Patienten. Mit der unterstützenden Feuerwehr wurde der Patient dann von dem tiefer gelegenen Garten zum Rettungswagen in die Berliner Straße getragen. Der 88- jährige wurden dann in ein Dortmunder Unfallkrankenhaus transportiert.

Original-Content von: Feuerwehr Herdecke, übermittelt durch news aktuell