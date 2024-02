POL-OG: Rastatt, Wintersdorf, L78 - Eternitplatten illegal entsorgt, Zeugen gesucht

Gaggenau (ots) - Am Donnerstagabend soll es zu Bedrohungen vor einem Kaufhaus in der Hauptstraße gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine etwa 10-köpfige Gruppe von Jugendlichen aus bislang unbekannten Gründen in Streit mit drei Kindern und Jugendlichen. Dabei soll die größere Gruppe mit Schlägen angedroht und andere Bedrohungen ausgesprochen haben, sodass die drei Jugendlichen in einen ...

mehr