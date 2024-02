Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau - Bedrohung von Jugendlichen

Gaggenau (ots)

Am Donnerstagabend soll es zu Bedrohungen vor einem Kaufhaus in der Hauptstraße gekommen sein. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet eine etwa 10-köpfige Gruppe von Jugendlichen aus bislang unbekannten Gründen in Streit mit drei Kindern und Jugendlichen. Dabei soll die größere Gruppe mit Schlägen angedroht und andere Bedrohungen ausgesprochen haben, sodass die drei Jugendlichen in einen Drogeriemarkt flüchteten. Eine Mitarbeiterin des Marktes verständigte daraufhin die Polizei, diese konnte vor Ort noch drei Jugendliche der Gruppe antreffen. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können. Hinweise werden von den Beamten des Polizeireviers Gaggenau unter der Nummer 07225 9887-0 entgegengenommen. /ja

