POL-OG: Baden-Baden - Nach versuchtem Automatenaufbruch vorläufig festgenommen

Baden-Baden (ots)

Nach dem erfolglosen Versuch einen Zigarettenautomaten gewaltsam zu öffnen, konnten alarmierte Streifen des Polizeireviers Baden-Baden wenig später drei Tatverdächtige vorläufig festnehmen. Gegen 2.40 Uhr konnten Zeugen beobachten, wie sich die drei Männer an dem Automaten in der Briegelackerstraße zu schaffen gemacht haben sollen und verständigten daraufhin die Polizei. Im Rahmen einer Fahndung konnten die drei mutmaßlichen Täter im Alter zwischen 19 und 25 Jahren in einem Pkw festgestellt werden, als sie gerade dabei waren auf die Schwarzwaldstraße einzufahren. Bei der anschließenden Überprüfung des Fahrzeugs wurden Winkelschleifer aufgefunden, mit denen die Männer offenbar versucht hatten den Zigarettenautomaten zu öffnen. An dem Automaten konnten Werkzeugspuren festgestellt werden, zu einem Diebstahlschaden kam es nicht.

