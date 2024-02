POL-OG: Kehl - Trunkenheit mit Folgen

Achern (ots) - Eine 54-Jährige befuhr am Donnerstag gegen 15:15 Uhr mit ihrem VW die B3 von Achern in Richtung Önsbach, als sie an der Ortsausfahrt Fautenbach aus bisher ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn abkam. Unglücklicherweise kollidierte sie dabei mit einem LKW, der ihr entgegenkam. Die 54-Jährige wurde zur Untersuchung in ein nahegelegenes Klinikum gebracht. Der Unfall hatte eine kurzzeitige Vollsperrung der B3 sowie einen Sachschaden von rund 30.000 ...

