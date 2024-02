POL-OG: Achern - Verkehrsunfall

Offenburg (ots) - Beamte der Bundespolizei kontrollierten am Montagmittag einen 30-jährigen Algerier in einem Fernzug von Freiburg in Richtung Offenburg. Da der Mann keine Ausweisdokumente vorzeigen konnte, wurde er zur zweifelsfreien Identitätsfeststellung in die Diensträume der Bundespolizei in Offenburg verbracht. Bei der Durchsuchung seines Gepäcks konnte eine größere Menge Cannabis aufgefunden werden. Da sich ...

mehr