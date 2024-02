Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Sachbeschädigung, Zeugenaufruf

Bühl (ots)

Am Donnerstagabend gegen 19:45 Uhr konnte ein Zeuge beobachten, wie es vor der Mediathek zu einer Sachbeschädigung gekommen sein soll. Eine Gruppe von bis zu einem Dutzend unbekannter Jugendlichen soll mit Steinen gegen eine teils gläserne Säule vor der Mediathek geworfen haben, wodurch diese offenbar beschädigt wurde. Die Gruppe Jugendlicher suchte anschließend das Weite in Richtung Busbahnhof. Der entstandene Sachschaden beträgt rund 1.000 Euro. Nun bittet die Polizei um die Mithilfe von Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise geben können: Hinweise werden von den zuständigen Beamten des Polizeireviers in Bühl unter der Nummer 07223 99097-0 entgegengenommen. /ng

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell