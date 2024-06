Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Einbruch in Baucontainer

Püttlingen (ots)

In der Zeit zwischen 18.06.2024, 16:00 Uhr und 19.06.2024, 06:50 Uhr wurden in der Theodolinde-Katzenmaier-Straße in Püttlingen an einer Baustelle zwei Baucontainer aufgebrochen und Baumaschinen im Wert von ca. 8000 EUR entwendet.

