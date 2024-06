POL-VK: Farbschmierereien an Enforcement Treiler (Geschwindigkeitsmessgerät)

Völklingen-Geislautern (ots) - Am vergangenen Freitagabend wurde die Polizei Völklingen gegen 23:30 Uhr von einem Sicherheitsunternehmen über die Auslösung eines Alarmes durch einen Bewegungsmelder in den Räumlichkeiten einer Firma in Völklingen-Geislautern in der Ludweilerstraße informiert. Bei Ankunft der Polizei vor Ort konnten dort am Gebäude keinerlei Einbruchsspuren oder sonstige Unregelmäßigkeiten ...

mehr