Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Baumaschinen/Werkzeugen aus Transportern in Völklingen

Völklingen (ots)

Am 12.06.2024, zwischen 08:30 und 08:45 wurde durch bislang unbekannte Täter an einer Baustelle in der Hofstattstraße aus einem offenen stehenden Transporter der Baufirma von der Ladefläche mehrere Baumaschinen der Marke HILTI im Gesamtwert von ca. 2500 EUR entwendet.

In der Nacht vom 11. auf den 12.06.2024 in der Zeit zwischen 21:30 und 07:30 Uhr wurde in der Lerchengasse aus einem Firmentransporter auf bislang unbekannte Weise ein Werkzeugkoffer der Marke Würth mit Werkzeugen im Wert von ca. 1000 EUR entwendet.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Völklingen in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Völklingen, übermittelt durch news aktuell