Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Nach erfolgreichem Spendenlauf für die Wohnungslosenhilfe übergibt Polizeipräsident Michael Maßmann 630 Euro an das SKM Osnabrück.

Bild-Infos

Download

Osnabrück, Lingen, Meppen, Emden, Leer, Aurich, Wittmund (ots)

Im Rahmen der diesjährigen Demokratiewoche veranstaltete die Polizeidirektion Osnabrück am 14.03. einen Spendenlauf am Rubbenbruchsee in Osnabrück. An der Startlinie stand ein Sparschwein bereit, welches durch die Teilnehmenden gut gefüttert wurde. Nach dem Startschuss von Polizeipräsident Michael Maßmann trainierten die Polizeibeamtinnen und Polizeibeamten ihre Fitness für den guten Zweck.

Am heutigen Tage konnte der Spendencheck über 630,03 Euro an das SKM Osnabrück e.V. übergeben werden. Heinz Hermann Flint, Fachbereichsleiter Soziale Dienste, Christian Eilermann, stellvertretender Fachdienstleiter und Hannes Nieland, der Geschäftsführer des SKM zeigten sich hoch erfreut über die großzügige Spende von Polizeipräsident Michael Maßmann.

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell