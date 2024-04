Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Grünes Licht für Cannabis mit der Teil-Legalisierung? Nicht im Straßenverkehr! Polizei Niedersachsen weist auf die Gefahren und die strafrechtlichen Folgen einer Beeinflussung am Steuer hin.

Osnabrück (ots)

"Dein High gehört nicht auf die Straße!" - Das ist die Botschaft der Polizei Niedersachsen anlässlich der jetzt beschlossenen Teil-Legalisierung von Cannabis zum 01. April 2024. Mit der Lockerung geht eine Gesetzesänderung einher, die zahlreiche Aspekte des gesellschaftlichen Lebens betrifft und eben einen neuen rechtlichen Rahmen im Zusammenhang beim Umgang mit dem Betäubungsmittel Cannabis schafft. Eins bleibt dabei hingegen unverändert: Das Fahren unter dem Einfluss von Cannabis im Straßenverkehr kann ernsthafte Konsequenzen nach sich ziehen und bleibt verboten. Cannabis hat gerade wegen seiner Wirkung keinen Platz am Steuer. Es ergeben sich erhebliche Gefahren, wenn Fahrzeugführende trotz einer Beeinflussung von Cannabis aktiv am Straßenverkehr teilnehmen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass Cannabiskonsum die Leistungsfähigkeit des Gehirns beeinträchtigt. Er kann zu Müdigkeit, Aufmerksamkeits- und Konzentrationsstörungen, Verlängerung der Reaktionszeit sowie zur Minderung der psychomotorischen Leistungsfähigkeit führen. Aus diesen Gründen stellt der Konsum von Cannabis vor Fahrtantritt eine Beeinträchtigung dar, die eine sichere und vorausschauende Fahrweise und somit eine verlässliche Verkehrsteilnahme ausschließt. Wer unter dem Einfluss von Cannabis noch aktiv am Straßenverkehr teilnimmt - sei es mit dem Auto, Fahrrad, E-Bike, Pedelec oder E-Scooter - riskiert nicht nur seinen Führerschein und hohe Bußgelder. Selbst ein geringer Rauschmittelkonsum beeinflusst das Reaktions- und Konzentrationsvermögen und steigert die Unfallgefahr. Dieses erhöhte Risiko stellt nicht nur eine Gefahr für sich selbst, sondern auch für andere Verkehrsteilnehmende dar. Zudem ist es von der Höhe des Wirkstoffgehalts im Körper abhängig, ob es bei einer Ordnungswidrigkeit bleibt oder ob man gar eine Straftat begeht. Da die körpereigenen Abbauprozesse von Cannabis bei jeder Person unterschiedlich lange dauern, ist es besonders problematisch einzuschätzen, in welchem zeitlichen Abstand nach dem Konsum wieder aktiv am Straßenverkehr teilgenommen werden kann und darf. Studien zeigen dazu, dass der menschliche Körper bei regelmäßigem Cannabiskonsum Resistenzen aufbaut, was zu einer längeren Abbauzeit des Wirkstoffs führen kann. Die Polizei Niedersachsen informiert aktuell auch auf ihren Auftritten in den Sozialen Medien und möchte sensibilisieren. Nur mit klarem Kopf sicher ans Ziel, denn Dein 'High' gehört nicht auf die Straße!

Original-Content von: Polizeidirektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell