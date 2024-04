Polizeidirektion Osnabrück

POL-OS: Benefizkonzert der Polizeidirektion Osnabrück ein Erfolg! Polizeipräsident Michael Maßmann übergibt Geldspende in Höhe von 2532,55 Euro an die Caritas und Präventionsverein Osnabrück e. V.

Osnabrück, Lingen, Meppen, Aurich, Emden, Leer (ots)

Im Rahmen der diesjährigen Demokratiewoche hat die Polizei Osnabrück am 14.03. zu einem Benefizkonzert in den Osnabrücker Dom geladen. Der Chor der Ursulaschule, Multiple Voice, sowie das Polizeiorchester Niedersachsen, verwandelten den Dom für ungefähr zwei Stunden in eine gut gefüllte Konzerthalle. Während des Konzerts hatten die Zuhörenden die Möglichkeit, über die Polizeidirektion Osnabrück für den Stiftungsfonds Horizont der Caritas sowie für den Präventionsverein Osnabrück zu spenden. Am heutigen Tage war es endlich soweit. Der Polizeipräsident der Polizeidirektion Osnabrück, Michael Maßmann, konnte die Geldspende in Höhe von 2532,55 Euro jeweils hälftig an die genannten Institutionen überreichen. Monika Schnellhammer, Geschäftsführerin des Caritas Verbandes Osnabrück Stadt und Land sowie Oliver Voges, stellv. Vorstandsvorsitzender des Präventionsverein Osnabrück e.V. zeigten sich hocherfreut und bedankten sich für die Spende. Auch Michael Maßmann zieht eine positive Bilanz: "Es freut mich sehr, dass die Polizeidirektion Osnabrück mit der Spende gemeinnützige Projekte unterstützen kann. Ich bedanke mich bei allen Besucherinnen und Besuchern des Benefizkonzertes für den unvergesslichen Abend.", so Michael Maßmann abschließend. Weitere Informationen zu der Demokratiewoche der Polizeidirektion Osnabrück finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/104232/5730660

