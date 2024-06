Polizeiinspektion Völklingen

POL-VK: Diebstahl von Geldbörsen in Einkaufsmärkten im Großraum Völklingen

Völklingen (ots)

In den vergangenen Tagen kam es im Großraum Völklingen zu einer Vielzahl von Diebstählen von Geldbörsen in Einkaufsmärkten und vereinzelt auch in Bussen der Verkehrsbetriebe. In der Mehrzahl der Fälle werden die Geldbörsen von den Tätern aus unverschlossenen Taschen entwendet. Diese werden von den Opfern oftmals während des Einkaufs unbeaufsichtigt im Einkaufswagen abgestellt oder unverschlossen getragen. In Einzelfällen werden die Opfer auch angerempelt. Die Ablenkung nutzt ein zweiter Täter dann zum Griff in die Tasche. Die Polizei rät: Lassen sie ihre Tasche mit Geldbörse nie unbeaufsichtigt im Einkaufswagen stehen. Am besten tragen sie die Tasche verschlossen am Körper. Seien sie achtsam, wenn unbekannte Personen sie in ein Gespräch verwickeln oder anrempeln. Sollten sie Opfer eines solchen Diebstahls geworden sein, wenden sie sich unverzüglich an ihre örtliche Polizeidienststelle und erstatten eine Anzeige. Oftmals verfügen die Einkaufsmärkte über eine Videoüberwachung. In der Regel werden die Videosequenzen nicht sehr lange gespeichert, sodass eine polizeiliche Sichtung nicht sehr lange möglich ist. Die Polizeiinspektion Völklingen ist rund um die Uhr unter der Telefonnummer 068982020 für sie erreichbar.

