POL-VK: Trunkenheitsfahrt

Völklingen (ots) - Am Samstag, 22.06.2024, erschien der 18-jährige Anzeigenerstatter auf der PI Völklingen und schilderte, dass er in der Nacht ausgeraubt worden sei. Den Angaben des Geschädigten zufolge, sei er gegen 23:25 Uhr in Völklingen in der Unterführung der Rathausstraße zur Eligiuspassage unterwegs gewesen und von einer ihm unbekannten männlichen Person unvermittelt mit der Faust in das Gesicht geschlagen worden. Hierdurch fiel der Geschädigte zu Boden und ...

