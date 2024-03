Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Herrenberg-Affstätt: Sachbeschädigung und Vandalismus in Grundschul-Sporthalle

Ludwigsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag drangen bislang unbekannte Täter in die Sporthalle der Grundschule in Affstätt ein. Die Täter beschädigten mutwillig diverse Einrichtungsgegenstände und Erste-Hilfe-Materialien wie Verbandskästen und einen Defibrillator - diese wurden hierdurch unbrauchbar. Ebenso wurden mehrere Feuerlöscher entleert und die Sporthalle sowohl mit Löschmittel, wie auch mit herumgeworfenem Toilettenpapier verschmutzt. Die Ermittlungen wurden beim Polizeirevier Herrenberg aufgenommen, der entstandene Sachschaden wird bislang auf 15.000 Euro geschätzt.

