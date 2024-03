Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schwieberdingen: Schwerer Verkehrsunfall auf der B10 fordert zwei Schwer- und vier Leichtverletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagabend, gegen 20:00 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall zwischen zwei Fahrzeugen auf der B10 Höhe Schwieberdingen-Ost. Der 17-jährige Fahrer eines BMW befuhr die B10 von Stuttgart kommend in Fahrtrichtung Schwieberdingen. Mutmaßlich aufgrund der nicht an die Witterungsverhältnisse angepassten Geschwindigkeit verlor der BMW-Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach rechts von der Fahrbahn ab, durchfuhr den Grünstreifen, fuhr auf die Regelabsenkung der Schutzplanke und schleuderte quer zur Fahrbahn in den entgegenkommenden Mercedes. Die 27-jährige Fahrerin des Mercedes und der 16-jährige Beifahrer des BMW wurden hierbei schwer verletzt und mussten durch die Feuerwehr aus den Fahrzeugen geborgen und anschließend in umliegende Krankenhäuser verbracht werden. Der 17-jährige Fahrer des BMW, sowie die zwei 14-jährige und ein 15-jähriger Mitfahrer des BMW wurden leicht verletzt und kamen ebenfalls in umliegende Krankenhäuser. Bei dem Verkehrsunfall entstand ein geschätzter Sachschaden von etwa 133.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Feuerwehr, der Rettungsdienst, die Straßenmeisterei Vaihingen und das Polizeipräsidium Ludwigsburg hatten mehrere Fahrzeuge eingesetzt. Zur Unfallaufnahme, Bergung der Fahrzeuge und Reinigung der Fahrbahn musste die B10 im Bereich der Unfallstelle für etwa 5 Stunden gesperrt werden.

