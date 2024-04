POL-PDLU: Speyer - Einbruch in Bauwagen

Speyer (ots) - Am Dienstag gegen 17 Uhr befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftradfahrer aus der Südpfalz die Stockholmer Straße, von der Industriestraße kommend, in Richtung der Straße Am Neuen Rheinhafen. In einer Linkskurve touchierte er mit den Rädern die Bordsteinkante und kam hierdurch zu Fall. Der Rettungsdienst verbrachte ihn mit dem Verdacht einer Fraktur in ...

mehr