POL-PDLU: Speyer - Auffahrunfall an Ampelkreuzung

Speyer (ots) - Am Dienstag zwischen 10 Uhr und 12 Uhr führten Polizeibeamte eine Geschwindigkeitsmessung in der Burgstraße durch. Hierbei wurden 70 Fahrzeuge gemessen. Fünf Fahrzeuge waren hiervon zu schnell unterwegs, der Spitzenreiter wurde mit 48 km/h gemessen. Zwischen 12:20 Uhr und 13:20 Uhr führten die Beamten Verkehrskontrollen am Mitfahrerparkplatz in der ...

