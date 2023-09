Verkehrsdirektion Mainz

POL-VDMZ: LKW streift PKW und fährt wieter

A 61/Worms (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich nicht die eigentliche Verursacherin, sondern ein Mitbeteiligter von dem Unfallort entfernt hat, kam es am 27.09.2023 gegen 21 Uhr an der Anschlussstelle Worms zur A 61. Dort wollte eine 64-Jährige mit ihrem PKW an der Anschlussstelle in Fahrtrichtung Koblenz auf die Autobahn auffahren. Wegen einer Baustelle ist der Einfädelungsstreifen derzeit verkürzt. Die Dame blieb zunächst stehen, fuhr dann aber in dem Moment los, als ein eigentlich bevorrechtigter LKW auf der Hauptfahrbahn vorbeifuhr. Es kam zum Unfall, bei dem der PKW der 64-Jährigen auf der linken Seite beschädigt wurde. Es entstand ein Schaden, den die Polizei auf ca. 3000 Euro schätzt. Das Auto musste abgeschleppt werden. Weder die 64-Jährige, noch ihr Beifahrer wurden verletzt. Der Fahrer oder die Fahrerin des LKW fuhr jedoch weiter, ohne den Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligte/r nachzukommen. Mögliche Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können, bittet die Polizeiautobahnstation Gau-Bickelheim um Hinweise unter 06701-9190.

