POL-VDMZ: A60, Mainz - Verkehrsunfallserie im Berufsverkehr löst großes Verkehrschaos in und um Mainz aus

A 61/A63 Alzey (ots) - Weil er sich offenbar zu spät auf den Ausfädelungsstreifen einordnete, prallte ein 28-Jähriger am 24.9.2023 gegen 10:30 Uhr am Autobahnkreuz Alzey in den Fahrbahnteiler. Dabei befuhr der Mann mit seinem PKW die A 61 in Richtung Süden und wollte am Autobahnkreuz Alzey auf die A 63 in Richtung Kaiserslautern wechseln. Hier ordnete sich der der 28-Jährige zu augenscheinlich spät in die ...

mehr