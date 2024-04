Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Nach Unfallflucht werden Zeugen gesucht

Frankenthal (ots)

Am 23.04.2024, um 10:05 Uhr, kam es im Einfahrtsbereich des Parkplatzes an der Stadtklinik in Frankenthal zu einem Verkehrsunfall. Der unfallverursachende Kleinwagen in roter Farbe rangierte rückwärts und kollidierte hierbei mit der dahinter befindlichen Unfallgegnerin. Bei der Fahrerin soll es sich um eine ca. 60-Jährige Dame handeln. Nun sucht die Polizeiinspektion Frankenthal nach Zeugen, welche das Unfallgeschehen beobachtet haben und Angaben zur Unfallverursacherin machen können.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

