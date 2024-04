Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Vorfahrt nicht gewährt, Verkehrsunfall mit Personenschaden verursacht

Speyer (ots)

Am Montag gegen 16:05 Uhr befuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer die Karl-Spindler-Straße und ordnete sich zum Linksabbiegen in die Friedrich-Ebert-Straße ein. Eine 31-jährige PKW-Fahrerin befuhr zeitgleich die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung der Theodor-Heuss-Straße. Trotz des Verkehrszeichens "Vorfahrt gewähren" übersah der 61-Jährige den bevorrechtigten PKW der 31-Jährigen und bog nach links auf die Friedrich-Ebert-Straße ab, wobei beide PKW kollidierten. Hierdurch erlitt der Beifahrer der 31-Jährigen eine Gehirnerschütterung. Der Rettungsdienst verbrachte ihn in ein Krankenhaus. An den beiden PKW entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.000 Euro. Der PKW der 31-Jährigen war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

