Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Einsatz in Rositz

Altenburg (ots)

Rositz: Altenburger Polizeibeamte rückten gestern Nachmittag (21.03.2024), gegen 15:30 Uhr zur Unterstützung von Rettungskräften nach Rositz aus. Die Rettungskräfte waren hier bei einem 43-jährigen Mann im Einsatz, welcher in ein Krankenhaus gebracht werden sollte. Der 43-Jährige flüchtete jedoch in ein angrenzendes Waldstück. Im Rahmen der anschließenden Fahndungsmaßnahmen nach dem Mann, welcher sich offenbar in einem psychischen Ausnahmezustand befand, bedrohte und beleidigte er die Beamten sowie die Rettungskräfte. Zudem versuchte er die Beamten mit einer Flasche anzugreifen. Zur Unterstützung der Suche wurde ein Polizeihubschrauber sowie ein Polizeihund angefordert. Nach kurzer Zeit gelang es dann doch, den Herrn zu stellen und in der Folge in die Obhut medizinischer Fachkräfte zu übergeben. Verletzt wurde zum Glück niemand. (RK)

