LPI-G: Alkoholisierter Transporter-Fahrer

Gera (ots) - Gera: Zwischen 18:00 Uhr und 19:30 Uhr am gestrigen Abend (21.03.2024) mussten sie sich in dem Mehrfamilienhaus in der Leipziger Straße aufgehalten haben. Gemeint sind die Diebe, welche den roten Seniorenfahrstuhl einer 59-Jährigen gestohlen haben. Die Eigentümerin stellte das dreirädrige Gefährt am Abend im Flur des Hauses ab. Als sie nach 1,5 Stunden zurückkam, war der Zweisitzer nicht mehr an Ort und ...

